Cestovné poistenie – bude všetko tak ako pred tým?

Čo sa stane s cestovaním a dovolenkami v tomto roku? Kam pôjdeme? A pôjdeme ešte vôbec niekam? Ako tam pôjdeme? To sú aktuálne totázky rodičov s deťmi, aj nás všetkých ostatných.

COVID 19 nám zabil cestovné poistenie. Takéto emócií plné popísanie dnešného stavu vôbec nie je ďaleko od pravdy. Dnes ho má a platí zaň v podstate iba ten, kto ma niektorú z foriem dlhodobého cestovného poistenia. Napríklad v bankovej karte, súčasť poistenia domácnosti alebo jednoducho ročné cestovné poistenie. Najfrekventovanejšie a najviac verejnosťou vnímané postenie krátkodobé, teda na jednu cestu, zaknihovalo v ostatných týždňoch bezprecedentný pokles o takmer 100%.

Zvykli sme si však tiež na bezprecedentné využívanie voľného času a peňazí na cestovanie. Vzdáme sa toho pretože „COVID19“? Som presvedčený, že nie. Ani v časoch svetových vojen cestovanie za oddychom úplne nezaniklo. Musíme si však položiť otázky či bude cestovanie smerovať do rovnakých krajín, či bude rovnako časté, či si ho bude môcť dovoliť každý a najmä kedy nastane obrat dnešného stavu do toho čo sme si zvykli nazývať „dobré časy“. Odpoveď na ne je mojim Exit Scenariom.

V našej krajine budem predpokladať, že štát pomôže cestovným kanceláriám prežiť, že poisťovne splnia svoje záväzky plynúce z poistných zmlúv s cestujúcimi osobami a najmä cestovnými kanceláriami a rozhodnutia epidemiológov postupne umožnia návrat k životu, na aký sme si zvykli.

V prvom rade k cieľovým destináciám. S vysokou mierou pravdepodobnosti sa dá očakávať, že ani hranice Schengenského priestoru nebudú otvorené úplne a naraz. Do úvahy musíme brať aj hranice krajín, cez ktoré budeme musieť prechádzať. Naše najžiadanejšie prímorské destinácie nevieme dosiahnuť po zemi bez toho aby sme neprešli niektorou z okolitých krajín. Významnú rolu tu bude zohrávať strach z nakazenia sa v lietadle a stúpne podiel individuálnej dopravy, možno železničnej. Krajiny najviac zasiahnuté výrusom utrpeli navyše tzv. reputačné riziko a budeme ich podvedome posudzovať opatrnejšie. Zhrnuté a podčiarknuté – naše more bude najmä tam, kam prídem vlastným autom teda v Chorvátsku, čiastočne Bulharsku, Grécku a Albánsku. Významne však stúpne na význame domáci cestovný ruch. Tatry síce nie sú more, nemusíme prekročiť žiadne hranice, poznáme prostredie a nevystavujeme sa nepoznanému.

Zostane „Cool“ cestovať cez weekend za priateľmi do Záhrebu, ďalší za „shopingom“ do Bergama a ďalší s kamarátmi na chatu a ďalší len tak na bicykli z Pasau do Viedne? Všetci si želajú aby odpoveď bola kladná. Ťažkosti spojené s prechodom hraníc, obmedzenia stretávania sa väčšieho počtu osôb a všadeprítomná obava z nakazenia sa nám to však budú vytrvalo kaziť. Človek je však tvor vynaliezavý a nájde ciele, kde až toľko iných ľudí nebude. Kde sa bude dať dostať viac menej bez problémov. Víťazom asi bude otvorená príroda a čerstvý vzduch. Pobyt pri vode, turistika v Karpatoch či Tatrách, výhľad z terasy kaviarne na Šíravu či malý Dunaj. Odhadujem, že cestovať viac krát za rok sa bude i naďalej, ciele však budú väčšinou blízke a dobre dostupné. Vychádza mi z toho opäť silnejší domáci cestovný ruch.

Jedno i druhé je samozrejme ovplyvnené našou voľou, stáť však nad tým všetkým bude stále naša peňaženka. Rôzne varianty „Kurz Arbeit“, rôzne druhy pomoci štátu, krátenia pohyblivých zložiek mzdy zamestnávateľmi a najmä strach zo straty práce a následná nezamestnanosť, počty cestujúcich osôb a ciele ciest významne preriedia a zredukujú. Kto cestoval tri krát za rok, pôjde iba dva krát. Kto chodil oddychovať na Floridu, pôjde do Portugalska. Kto chodil do Grécka, pôjde do Chorvátska. A kto chodil na Balaton, pôjde do Tatier. Víťazom bude náš domáci cestovný ruch, chaty, chalupy a drevenice.

Časové hľadisko hraje v prospech našich, slovenských hotelov a penziónov. Stačí jednoduché rozhodnutie slovenských orgánov a cestovanie sa môže rozbehnúť. Nebude treba čakať na postup Rakúska, Maďarska alebo Česka. Všetko bude v našich rukách. Na slovenské protiepidemiologické postupy sme si zvykli a akceptujeme ich. Potvrdenia k prechodu hraníc s Rakúskom, kontroly teploty na letisku, dopravné obmedzenia atď. atď. atď. sa nás doma týkať nebudú. Postupy a rozhodnutia našich štátnych orgánov obmedzujúce šírenie sa nákazy a naša sebadisciplína ma robí optimistom a verím, že postupný rozbeh domáceho cestovného ruchu začne v máji. Možno už začiatkom mája. Teda za asi 4 týždne. Najprv opatrne a obmedzene ale nezadržateľne.

A čo z tohto môjho predpokladu vychádza pre cestovné poistenie? Predovšetkým zvýšenie významu cestovného poistenia v rámci Slovenska. Vďaka nášmu zákonnému zdravotnému poisteniu síce nie je potrebné v takej šírke ako do zahraničia, pravdepodobne však s významnejšou požiadavkou krytia storna a rozšírenými storno dôvodmi.

Nemôžem obísť ešte jeden aspekt. Zo skúseností s repatriáciou našich občanov zo zahraničia do vlasti mi vychádza, že individuálne cestujúci, ktorý využili pomoc štátu síce dostali všetko čo potrebovali, cestovné kancelárie sa však o svojich klientov postarali rýchlejšie a vec vyriešili promptne a vlastnými silami. Paradoxne, a v rozpore so všeobecným trendom individuálnej elektronickej rezervácie všetkého, táto skúsenosť môže posilniť práve cestovné kancelárie.