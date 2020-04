Sú cestovné kancelárie insolventné?

Vplyv výpadku peňažných príjmov na cestovné kancelárie. Čo potrebujú aby sa nestali insolventnými a aby prežili?

Naša nešťastná CORONA 19 spôsobila všeličo. Keď odhliadneme od zdravotného hľadiska, tak je to väčšinou radikálny pokles tržieb obchodných a výrobných subjektov. V cestovných kanceláriách to však je najmä žiadosť opačného toku peňazí. Teda od cestovnej kancelárie späť ku klientom.

Je to v súlade so zákonom a jedná sa o už uhradené preddavky alebo celé ceny za zájazdy. Klienti totiž majú právo svoje už uhradené zájazdy stornovať a žiadať celú uhradenú sumu vrátiť. Modus operandi cestovných kancelárií je však taký, že tieto prostriedky už použili na úhradu za ubytovanie prípadne iné služby podľa skladby jednotlivých zájazdov. Sú to platby vopred, sú však v záujme nízkej konečnej ceny pre klienta všeobecne zaužívané a akceptované praxou. Stručne povedané – cestovné kancelárie potrebné peniaze žiadané klientmi nemajú. Čo teraz?

Cestovné kancelárie sú pripravené už zaplatené služby v dohodnutom čase poskytnúť a klienti boli pôvodne pripravení v dohodnutom čase ich využiť. Pokiaľ by všetci zúčastnení boli na území Slovenska, snáď by sa riešenie našlo. Zvykli sme si však cestovať kade tade mimo SR a mimo Európy. Opäť stručne povedané – cestovné kancelárie uhradené zálohy v reálnom čase späť nedostanú a nemajú ako klientov uspokojiť. Čo teraz?

Máme predsa Zákon 170/2018 Z.z. o Zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu......... § 9.bod 1. b) z ktorého plynie, že ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu, tak má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany proti úpadku. Je však cestovná kancelária v úpadku? Ak by si klienti nežiadali vrátiť svoje peniaze, tak by nebola! Ak však budú trvať na vrátení svojich peňazí, tak cestovnej kancelárií asi nič iné neostane ako úpadok vyhlásiť. Na takúto situáciu nás žiaden zákon nepripravil a riešenie hľadáme za pochodu, lepšie povedané v trape.

Samotné cestovné kancelárie v týchto dňoch prijímajú stovky znepokojených telefonátov, odpovedajú na stovky e-mailov a nemajú definitívnu odpoveď. Táto musí byť jednotná a musí vzniknúť spoločnou zhodou všetkých zúčastnených tak, aby vyhovela klientom, zachovala životaschopnosť cestovných kancelárií a udržala zamestnanosť. To všetko súčasne za úplného rozpadu plánov očakávaných príjmov a súčasného riešenia otázky ako napríklad z čoho zaplatiť nájomné, z čoho vyplatiť mzdy zamestnancov, z čoho zaplatiť za kúrenie, elektrinu atď, atď. . Nemá zmysel hľadať vinníka a žiadať odškodnenie, máme do činenia s „vyššou mocou“.

Ako teda na to? Poznáme už príklady z iných členských štátov, máme už pripravené návrhy ako by to mohlo vyzerať na Slovensku, a ako by to malo byť legislatívne ošetrené. Pomôžme celej branži prežiť a nezničme si čo tu už roky funguje.