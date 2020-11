Cestovanie s Covid-om.

Prekonal som ochorenie Covid19 a čo teraz? Platí pre mňa všetko naďalej ako keby som ho neprekonal? Musím rešpektovať paušálne príkazy hygienikov?

Každý deň začíname čítaním ostatných správ o šírení, zvládaní či fake news o našom víruse. V ostatných týždňoch však postupne aj u nás rastie počet osôb, ktorý ochorenie prekonali. Oni sa už nakaziť nemôžu (áno viem, že to zatiaľ nie je definitívne potvrdené), oni už nikoho ďalšieho nakaziť nemôžu (detto), a tak sa im logicky nepáči obmedzený režim osobnej slobody.

Osobitne vnímam túto tému u cestovania chtivých vyliečených. Oprávnene sa pýtajú: Prečo by som nemohol cestovať do „červenej krajiny“ a prečo ma obmedzujú pri nastupovaní do lanovky, pri ubytovaní v mojom obľúbenom a odskúšanom penzióne? Prečo mám nosiť rúško a držať odstup? Prečo mám na hraniciach predkladať negatívny test? Veď ja sa už nenakazím a nepredstavujem žiadne riziko, že nakazím iných! Mám to za sebou!

A reciproko všetci, ktorý sa vírusu zatiaľ úspešne vyhýbajú začínajú závidieť tým prvým, že už plánujú lyžovačku v Alpách prípadne prvé jarné kúpanie sa v Egypte.

Pravdepodobne sa nám rysuje nový a bezpríkladný obchodný model cestovných kancelárií. „Zájazdy pre nás Koviďákov“. Jedinou podmienkou bude predloženie potvrdenia o vyliečení sa z Covid-u19.

Som zvedavý, ktorá cestovná kancelária s tým príde prvá.