Záplavy, veterné smršte a ľadové krúpy. Mám si dom či byt poistiť alebo nie?

Stará téma, staré alternatívne riešenia a opakujúci sa prístup politikov. Riešia iba to čo „páli“ a či prinesie popularitu a hlasy vo voľbách.

Poisťovníctvo v podobe ako ho dnes poznáme vzniklo pre ca 200 rokmi. Vzdialilo sa síce od pôvodného zámeru, a to kryť len tak veľké riziká, ktoré predstavujú pre daného poistenca katastrofu, poctivo však stále poskytuje poistné krytie väčších či menších škôd. Vždy v duchu a podľa dohody známej ako Všeobecné poistné podmienky.

Keď si chladnokrvne zrátam pre a proti, keď si vyberiem niektorú poisťovňu a niektorý jej produkt a svoj dom, byt či firmu si poistím, tak som sa k svojmu majetku postavil zodpovedne a beriem ohľad na svoju rodinu, susedov a partnerov? Je to ozaj tak? Alebo som rozhadzovačný a míňam peniaze na niečo čo nepotrebujem?

Vyššie položené otázky znejú na prvý pohľad až podivne kverulantsky. Pozrime sa však na konkrétne prípady v ostatných týždňoch v Česku a Nemecku.

Česká republika:

Tornádo na južnej Morave vzalo život predbežne 5-tim osobám, ca 50 domov bude musieť byť odstránených a celkové škody sa odhadujú na viac ako 600 miliónov EUR. Ak by všetko bežalo podľa platných poistných zmlúv, tak by všetci poistení získali od svojej poisťovni prostriedky na obnovu svojej nehnuteľnosti v zmysle a do výšky danej poistnej zmluvy. Všetci nepoistení, a je ich viac ako poistených, by museli znášať škody na svojom majetku sami. A ukázalo by sa, kto pristupoval k svojmu zabezpečeniu zodpovedne a kto riskoval a veril, že jemu sa nič nestane.

V tomto momente do deja vstupujú politici a promptne rozhodujú o pomoci štátu všetkým postihnutým. Pomoc je síce obmedzená, pre domy na 2 milióny Kč plus výhodný úver do 3 miliónov Kč. Pre podnikateľov na 1 milión Kč plus 45 miliónov bezúročnej pôžičky. To všetko však len do celkovej výšky škody nad poistné krytie komerčnou poisťovňou. Čo teda bolo poistené bude nahradené poistkou do výšky poistnej sumy a do celkovej výšky škody doplnené štátom, čo nebolo poistené uhradí celé štát.

Nemecko:

Silné dažde a následné záplavy stáli život viac ako 150 osôb. Počty zničených domov sa ráta na stovky. Poisťovne promptne začali s obhliadkami a predbežným poistným plnením. Samozrejme iba poisteným. Podobne ako v Česku vyčlenila nemecká vláda okamžitú pomoc vo výške 400 miliónov EUR a pripravuje sa miliardový fond pre všetkých postihnutých. Poistených aj nepoistených.

Pýtam sa: Sú všetci tí, ktorý sa starostlivo poistili tí hlúpi? Tí, ktorý poctivo platili poistné, a aj tak dostanú len to isté ako všetci ostatní? Kto je tu diskriminovaný?

Situácia nie je nová, nenastala prvý krát, a odborná verejnosť pozná niekoľko návrhov ako podobnej pokrivenej rovnosti predísť. Máme však medzi nami široko akceptovanú osobnosť , ktorá by si to vzala za svoje a naštartovala odbornú diskusiu s cieľom vec vyriešiť? Ak to necháme ležať tak ako to je dnes, tak všetky podobné a nepoistené katastrofické škody budú naše spoločné. Uhradené z peňazí všetkých daňových poplatníkov.

Mám si Teda dom či byt poistiť? Hm.